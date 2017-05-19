کری: اروپا آمریکا را بهانه عدم معامله با ایران قرار ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، «جان کری» وزیر امور خارجه سابق آمریکا، شب گذشته پیش از دیدار با بانکداران اروپایی با موضوع ایران گفت: شرکت ها آمریکا را بهانه عدم معامله با ایران قرار ندهند.

کری در ادامه گفت: اگر شما نمی خواهید با ایران معامله کنید نباید آمریکا را بهانه قرار دهید. ما (آمریکا) گاهی اوقات در این رابطه به عنوان بهانه و دلیل عدم معامله با ایران معرفی می شویم.

به نوشته رویترز، باقی ماندن تحریم های آمریکا علیه ایران در مورد انتقال پول به ایران موجب شده تا شرکت ها و کشورهای اروپایی نتوانند با ایران معامله کنند.