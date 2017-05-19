پیش بینی حضور ۷۰ درصدی مردم اصفهان در انتخابات را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی در پل خواجوی اصفهان با اشاره به اینکه حضور مردم پای صندوق های رای به منزله تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: از این رو از مردم در نخستین ساعات با حضور خود کمک شایسته ای به عوامل اجرایی داشته باشند.

وی از مردم استان اصفهان خواست در ساعات اولیه حضور یابند چرا که براساس قانون امکان برگزاری انتخابات از ساعت ۲۴ به بعد را نداریم.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در سطح استان اصفهان ۳.۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، تصریح کرد: با توجه به حجم برگزاری این انتخابات و برنامه‌ریزی صورت گرفته پیش بینی می‌شود بیش از ۷۰ درصد مردم در انتخابات حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه ۷۶ هزار نفر رای اولی در استان اصفهان حضور دارند، ابراز داشت: این افراد به بلوغ سیاسی رسیده اند و با مشارکت خود در انتخابات در سرنوشت کشور تاثیر گذار خواهند بود.