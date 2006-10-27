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۵ آبان ۱۳۸۵، ۹:۲۴

رئيس مركز آمار ايران در گفتگو با مهر :

ارديبهشت 86 نتايج نهايي سرشماري 85 اعلام مي‌شود

ارديبهشت 86 نتايج نهايي سرشماري 85 اعلام مي‌شود

در ارديبهشت ماه سال 86 نتايج نهايي سرشماري عمومي نفوس و مسكن آبان ماه سال جاري اعلام مي‌شود.

محمد مدد در گفتگو با خبرنگار مهر، ميزان هزينه انجام طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن آبان ماه سال جاري را 37 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: در طرح سرشماري ارائه شده به دولت مبلغ درنظر گرفته شده براي انجام اين كار 67 ميليارد تومان بود كه با توجه به اينكه قرار است خودرو و تجهيزات مورد نياز اين طرح با كمك سايردستگاه ها تامين شود، هزينه انجام آن كاهش يافت.

وي ويژگي هاي انجام اين طرح را محرمانه بودن اطلاعات ، سرعت و دقت بالاي آن دانست و تصريح كرد: اطلاعات ارائه شده توسط مردم در سرشماري بسيار محرمانه خواهد بود ، به نحوي كه پس از ورود اطلاعات به كامپيوتر اسامي افراد حذف مي شود.

رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه اطلاعات اوليه و مقدماتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در اسفند ماه سال جاري آماده  خواهد شد تصريح كرد: با توجه به اينكه در روش مورد استفاده براي سرشماري از پيشرفته ترين روش ها و دستگاه هاي كامپيوتري استفاده مي شود ، تا شش ماه پس از انجام طرح ، يعني در ارديبهشت ماه سال 86 نتايج نهائي آن اعلام خواهد شد.

وي آمارهاي نهايي سرشماري سال 85 را يك پايگاه اطلاعاتي براي كشور دانست و افزود: مقدمات اجراي سرشماري نفوس و مسكن سال 85 از حدود يك سال پيش آغاز شده بود. 

مدد با اشاره به اينكه طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران هر 10 سال يكبار انجام مي گيرد كه در پي كاهش مدت زمان آن هستيم تصريح كرد: انجام اين طرح از ششم تا 26 آبان ماه توسط 90 هزار نفر آمارگير انجام مي شود كه كارشناسان بر كار اين آمارگيران نظارت خواهند كرد. 

کد مطلب 398228

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