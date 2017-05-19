استاندار کرمان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی در دقایق آغازین رای گیری با حضور در شعبه اخذ رای حسینیه ثارالله کرمان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کرد.

وی پس از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران گفت: حضور مردم در انتخابات بسیار باشکوه است و مطمئن هستم که سطح مشارکت بسیار بالایی در استان کرمان خواهیم داشت.

رزم حسینی گفت: مشارکت در تعیین سرنوشت کشور حق مردم است که باید از این حق خود استفاده و مقامات کشوری را انتخاب کنند.

وی برنده واقعی انتخابات را مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: اگر مردم با سطح مشارکت بسیار بالایی حضور پیدا کنند در سطح منطقه و بین المللی از اقتدار و قدرت بیشتری برخوردار خواهیم شد.

استاندار کرمان گفت: امروز رای و حضور مردم در دنیا تعیین کننده است که این حضور در ایران استثنایی است.

وی ادامه داد: حضور مردم بسیار تعیین کننده است و باعث کمتر شدن تهدیدات بین المللی خواهد شد و میسر موفقیت کشور استمرار پیدا خواهد کرد.

تعداد واجدین شرایط رای گیری در استان کرمان دو میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۳۵ نفر است.