استاندار سیستان و بلوچستان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی دقایقی قبل همزمان با آغاز عملیات رأی‌گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رای خود را به صندوق انداخت.

استاندار سیستان و بلوچستان به همراه فرماندار زاهدان و تعدادی دیگر از مسئولین با حضور در شعبه اخذ رای واقع در شهرداری منطقه ۵ زاهدان در همان ساعات اولیه رای گیری رای خود را به صندوق انداختت

گفتنی است: از ساعت ۸ صبح امروز و همزمان با سراسر کشور رأی‌گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان شروع شد.

به گفته رئیس ستاد انتخابات سیستان وبلوچستان، به منظور برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان، ۲ هزار و ۲۲۱ شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۹۵ شعبه از این شعب در مناطق روستایی قرار دارد، افزود: ۷۲۶ شعبه اخذ رای نیز در مناطق شهری وظیفه جمع آوری آرای مردم را برعهده دارند.

علی اصغر جمشید نژاد خاطر نشان کرد: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ جمعیت سیستان و بلوچستان ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۵۶۲ هزار و ۷۲۴ واجد شرایط رای دادن هستند.