  1. استانها
  2. یزد
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۳

دبیر ستاد انتخابات استان یزد:

۴۶۸ نفر در یزد از نامزدی انتخابات شوراها انصراف دادند

۴۶۸ نفر در یزد از نامزدی انتخابات شوراها انصراف دادند

یزد ـ دبیر ستاد انتخابات استان یزد گفت: تا صبح امروز ۴۶۸ نفر در استان یزد از نامزدی انتخابات شوراها انصراف دادند.

محمد محامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع داوطلبانی که در مناطق مختلف استان یزد برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند، ۳ هزار و ۸۰۳ نفر بوده است.

وی افزود: با احتساب ۱۹ نفر رد صلاحیت شده و ۴۶۸ نفری که از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی انصراف دادند، اکنون ۳ هزار و ۳۱۶ نفر در صحنه حضور دارند و مردم از میان آنها افراد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.

محامدی بیان کرد: از مجموع نامزدهای باقی مانده در عرصه رقابت، ۸۲۷ نفر نامزد شهری و ۲ هزار و ۴۸۹ نفر نامزد روستایی هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد ادامه داد: از مجموع ۴۶۸ نامزد انصراف داده، ۲۰۸ نفر مربوط به شوراهای شهری و ۲۶۰ نفر مربوط به شوراهای روستایی هستند.

کد مطلب 3982305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها