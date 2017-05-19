۴۶۸ نفر در یزد از نامزدی انتخابات شوراها انصراف دادند

محمد محامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع داوطلبانی که در مناطق مختلف استان یزد برای شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند، ۳ هزار و ۸۰۳ نفر بوده است.

وی افزود: با احتساب ۱۹ نفر رد صلاحیت شده و ۴۶۸ نفری که از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی انصراف دادند، اکنون ۳ هزار و ۳۱۶ نفر در صحنه حضور دارند و مردم از میان آنها افراد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.

محامدی بیان کرد: از مجموع نامزدهای باقی مانده در عرصه رقابت، ۸۲۷ نفر نامزد شهری و ۲ هزار و ۴۸۹ نفر نامزد روستایی هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری یزد ادامه داد: از مجموع ۴۶۸ نامزد انصراف داده، ۲۰۸ نفر مربوط به شوراهای شهری و ۲۶۰ نفر مربوط به شوراهای روستایی هستند.