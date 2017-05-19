حضور مردم پای صندوق های رای موجب یاس دشمنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مقیسه دقایقی قبل و پس از رای دادن در شعبه مسجد جامع سبزوار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند بهتر است مردم کار نیک رای دادن را در ساعات ابتدایی روز انجام دهند.

وی افزود: همانگونه که جوانان و نوجوانان ما در دوران دفاع مقدس حماسه آفرین بودند،امروز نیز باید حماسه سیاسی دیگری را بیافرینند و در تعیین سرنوشت کشورشان مشارکت کنند.

امام جمعه سبزوار بیان کرد: در روز جمعه بهتر است مردم با وضو پای صندوق های رای حاضر شوند که قطعا این عمل موجب خشنودی امام عصر(عج) ومایوس شدن دشمنان خواهد شد.