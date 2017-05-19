  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۴

امام جمعه سبزوار:

حضور مردم پای صندوق های رای موجب یاس دشمنان می شود

حضور مردم پای صندوق های رای موجب یاس دشمنان می شود

سبزوار- امام جمعه سبزوار گفت: حضور پرشور مردم پای صندوق های رای موجب مایوس شدن دشمنان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مقیسه دقایقی قبل و پس از رای دادن در شعبه مسجد جامع سبزوار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند بهتر است مردم کار نیک رای دادن را در ساعات ابتدایی روز انجام دهند.

وی افزود: همانگونه که جوانان و نوجوانان ما در دوران دفاع مقدس حماسه آفرین بودند،امروز نیز باید حماسه سیاسی دیگری را بیافرینند و در تعیین سرنوشت کشورشان مشارکت کنند.

امام جمعه سبزوار بیان کرد: در روز جمعه بهتر است مردم با وضو پای صندوق های رای حاضر شوند که قطعا این عمل موجب خشنودی امام عصر(عج) ومایوس شدن دشمنان خواهد شد.

کد مطلب 3982308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها