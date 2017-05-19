۲۹۰۰ نفر برای اخذ رای در شعب شهرستان اسدآباد همکاری دارند

حسین افشاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعب اخذ رای با تجهیزات کامل، عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و عوامل انتظامی در محل‌های تعیین شده، آماده رای گیری است.

فرماندار شهرستان اسدآباد بابیان اینکه شهرستان اسدآباد به طور کامل آماده رای گیری است و از دقایق اولیه روز رای گیری آغاز شده است، گفت: دو هزار و ۹۰۰ نفر برای اخذ رای در شعب شهرستان اسدآباد همکاری دارند.

فرماندار شهرستان اسدآباد تاکید کرد: ۱۱۵ شعبه اخذ رای در شهرستان تعبیه شده که ۴۳ شعبه در شهر و مابقی در روستاها و به صورت سیار قرار دارد.

وی از تمام مردم شهرستان اسدآباد درخواست کرد: کار رای گیری را به ساعات پایانی روز موکول نکرده و در ساعات ابتدایی روز رای دهند.

افشاری عنوان کرد: ۵۶ کاندیدا نیز برای شورای شهر در اسدآباد به رقابت می پردازند.