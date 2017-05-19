انتخابات نقش اساسی و تأثیرگذار برای نظام دارد

سردار علیرضا مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ما همیشه در تمامی صحنه‌ها حضورداشته‌اند و به‌عنوان پشتیبان نظام و با رای خود در پای صندوق‌های رای سرنوشت کشور را رقم‌زده‌اند.

مظاهری افزود: امروز یکی از مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور در حال برگزاری است به همین منظور نیروی انتظامی بر اساس وظیفه‌ای خود برای برقراری امنیت آمادگی ۱۰۰ درصدی را با همکاری سپاه دارد.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین شخصیت و مسئول اجرایی کشور است که مردم برای انتخاب چنین فردی همانند همیشه حضور چشمگیری در پای صندوق های رای دارند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین مردم همیشه ثابت کرده‌اند در تمام مراحل انتخابات حضور پررنگ دارند و آنچه با رای آنان رقم بخورد مشتی محکم بر دهان دشمنان نظام است.

حضور ۶۰۰۰ مامور انتظامی برای تأمین امنیت انتخابات

فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: به‌منظور تأمین امنیت انتخابات طی امروز، ۶ هزار نیروی انتظامی در شهرها و روستاهای استان حضور دارند.

سردار مظاهری اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۲۰۰ نفر به‌عنوان مسئول حفظ امنیت پای صندوق‌های رأی و دو هزار و ۸۰۰ نیرو نیز آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز وارد کار شوند.

وی افزودد: همچنین از ظرفیت ۶۰۰ پلیس افتخاری استان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها استفاده می‌شود.