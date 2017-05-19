به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مصلی کرج، آیتالله حسینی همدانی صبح جمعه بیست و نهم اردیبهشتماه با حضور در مصلی کرج رأی خود را به صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور مردم در انتخابات یکی از نمادهای مردمسالاری دینی در نظام اسلامی است.
امامجمعه کرج تأکید کرد: ملت ایران اسلامی در طول سالهای اخیر بهخوبی در همه عرصهها حضور پیداکرده و برای سرنوشت کشور اهمیت قائل شدهاند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز اضافه کرد: مردم ایران اسلامی هر بار با حضور پرشور برگ زرینی به افتخارات خودشان افزودهاند.
آیتالله حسینی همدانی گفت: حضور گسترده مردم در ساعات اولیه صبح امروز نشان از حماسهای دیگر است.
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