حضور مردم اصفهان در شعب اخذ رأی در نخستین ساعات قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضوانی صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی پل خواجوی اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان در نخستین ساعات فعالیت شعب اخذ رأی برای رأی دادن حضور یافته اند، اظهار داشت: حضور مردم در این ساعات قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان اصفهان سه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، تصریح کرد: در این شهرستان ۹۶۴ شعبه اخذ رأی فعال شده است که ۶۹۴شعبه در شهر اصفهان هستند.

فرماندار اصفهان اضافه کرد: انتخابات امن و ایمنی را در شهرستان اصفهان برگزار خواهیم کرد.