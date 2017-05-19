علائم «لوپوس» را بشناسیم/ پروانه قرمز روی پوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدرضا جمشیدی، بیماری لوپوس را یکی از بیماری های غیر شایع روماتولوژی دانست و افزود: لوپوس یک بیماری روماتیسمی است که شیوع زیادی ندارد؛ ولی نسبت به بیماری روماتیسمی مزمن و مفصلی، بیماری خطرناک تری است که معمولاً با علائم تب، ‌ضعف عمومی، خستگی و مجموعه ای از علائم پوستی مثل قرمزی پروانه ای شکل، روی گونه شروع می شود.

وی ادامه داد: به همین علت یک ضایعه پوستی، روی گونه افراد مشاهده می شود. این ضایعه پوستی، روی بینی و دو طرف گونه را می پوشاند و شبیه پروانه می شود. از این رو، نام این بیماری را لوپوس یا بال پروانه ای گذاشتند.

جمشیدی در ادامه تاکید کرد: لوپوس اگر چه یک روماتیسم است، فقط به مفاصل و استخوان ها مربوط نمی شود. بیماری خود ایمنی است که می تواند تمام مفاصل بدن را گرفتار کند.

وی با تاکید بر اینکه بیمارانی که به لوپوس مبتلا می شوند، نیاز به مراقبت و درمان مداوم دارند، تصریح کرد: تشخیص این بیماری نیاز به توجه خاص دارد. بیماری لوپوس، باید زود تشخیص داده شود، هر چه این بیماری سریع تر تشخیص داده شود، سریع تر درمان می شود. از این رو، موفقیت درمان آن بیشتر خواهد بود.

رئیس انجمن علمی روماتولوژی ادامه داد: اگر علائم لوپوس طولانی باشد و بیشتر از دو هفته در بدن مشاهده شود، حتما باید به پزشک متخصص پاتولوژی مراجعه و آزمایش های لازم برای تشخیص بیماری انجام شود.

وی در ادامه گفت: اگر در مراحل اولیه، این بیماری تشخیص داده شود، قابل درمان است؛ ولی اگر دیر تشخیص داده شود ممکن است درمان آن به طول بیانجامد و بیماری مزمن شود و به دنبال خود، مخاطرات جدی تری را به همراه داشته باشد و جان بیمار را به خطر بیندازد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه بیماران لوپوس به این بیماری بسیار حساسند، افزود: این بیماری، روی حالات روحی افراد تاثیر می گذارد. از این رو، بیماران باید در آرامش به زندگی عادی شان بپردازند.

وی با اشاره به اینکه درمان های دارویی این بیماران به طور دراز مدت و دایمی باید انجام شود، ادامه داد: البته بدون نظر پزشک هیچ تغییری در دارو نباید ایجاد شود. باید، مراقب تغذیه بیماران بود. همچنین این افراد باید از اشعه آفتاب پرهیز کنند؛ زیرا اشعه آفتاب باعث فعال شدن بیماری می شود.

رئیس انجمن علمی روماتولوژی که با شبکه رادیویی سلامت گفتگو می کرد، به خانم های باردار اشاره کرد و اظهارداشت: در دوران حاملگی، چون بیشتر خانم ها به این بیماری مبتلا می شوند، می تواند باعث فعال تر شدن بیماری شود؛ ولی این بدین معنا نیست که بیمار نمی تواند باردار شود بلکه پیش از بارداری و در دوره بارداری باید تحت نظر پزشک باشد.