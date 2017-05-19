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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۲

آیت الله ایمانی:

برگزاری انتخابات تجدید قوا و تولید قدرت است

برگزاری انتخابات تجدید قوا و تولید قدرت است

شیراز _ نماینده ولی فقیه در فارس گفت: برگزاری انتخابات و حضور مردم در این عرصه تولید قدرت و تجدید قوا است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی صبح جمعه در حاشیه حضور در شعبه اخذ رای در جمع خبرنگاران تاوید کرد: برگزاری هر دو سال انتخابات در کشور به معنی تجدید قوا و تولید قدرت برای نظام است.

وی ادامه داد: برگزاری انتخابات باعث افزایش ارتباط ملت با نظام می شود و توانمندی ها را افزایش می دهد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: انتخاب حقی است که خداوند به بنده داده و باید از این فرصت بزرگ استفاده کرد.

آیت الله ایمانی افزود: انتخابات هدیه غرب نیست بلکه فرصتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده و حق مردم است.

وی یادآور شد: انتخابات موضوع بسیار مهمی است زیرا نظام با حًور گسترده مردم در انتخابات حرف برای گفتن در دنیا و منطقه دارد.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: حضور مردم در انتخابات انسجام درونی ملت و قدرت نظام را نشان می دهد.

کد مطلب 3982349

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