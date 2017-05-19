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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۰

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری:

حضور مردم پای صندوق های رأی‌، سرنوشت کشور را رقم می زند

حضور مردم پای صندوق های رأی‌، سرنوشت کشور را رقم می زند

تاکستان- نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: با حضور مردم در پای صندوق های رأی‌، سرنوشت کشور رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی اسلامی دقایقی پیش با حضور در مسجد جامع شهرستان تاکستان رأی خود را در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر به صندوق انداخت.

امام جمعه تاکستان در حاشیه رأی دادن در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در دوران ستم‌شاهی مردم نقشی در سرنوشت امور نداشتند اما پس از پیروزی انقلاب و با حضور پرشور مردم، این رویداد عظیم، بیش از پیش، خودنمایی می کند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری افزود: امسال نیز با ایمان و اعتقاد راسخ مردم بصیر و نیز توجه به منویات مقام معظم رهبری، مردم با حضور در پای صندوق های رای، سرنوشت کشور را رقم می زنند و امنیت آن را تضمین خواهند کرد.

۱۷۹ شعبه شهری و روستایی در شهرستان تاکستان کار اخذ آرای مردم را برعهده دارند.

کد مطلب 3982356

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