به گزارش خبرنگار مهر، رحیم نوروزیان دقایقی قبل در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از آغاز زمان رای گیری بیش از ۲۰ هزار مشهدی رای خود را به صندوق ها ریختند و اخذ رای بدون هیچ مشکلی در شعب ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمان طبیعی اخذ رای تا ۱۰ساعت بعد از شروع اخذ رای است اما با نظر وزیر محترم کشور قابل تمدید خواهد بود ولی درخواست ما از مردم این است که در اولین زمان ممکن رای خود را به صندوق بیاندازند.

رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان مشهد بیان کرد: شهروندان مشهد می توانند به نزدیک ترین شعبه اخذ رای محل سکونت خود مراجعه کرده و در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت نمایند.