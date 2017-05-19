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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

رییس حوزه انتخابیه شهرستان پردیس:

بخشی از انتخابات در پردیس از الکترونیک به دستی تغییر یافت

بخشی از انتخابات در پردیس از الکترونیک به دستی تغییر یافت

پردیس- رییس حوزه انتخابیه شهرستان پردیس گفت: بخشی از انتخابات در پردیس از الکترونیک به دستی تغییر یافت.

مرتضی حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر با درود بر مردم دلیر و شریف ایران اسلامی برای حضور پرشور پای صندوق های رای، اظهار داشت: ایام تبلیغات انتخابات به بهترین نحو در پردیس سپری شد و امروز جوانان با شور و امید پای صندوق های رای حاضر شدند.

وی افزود: انتخابات پردیس نیز مانند سایر نقاط کشور در امنیت کامل و پرشور در حال برگزاری است.

فرماندار پردیس با اشاره به تغییر روند رای دادن در بخشی از این شهرستان از الکترونیک به دستی، به دستور ستاد انتخابات استان تهران گفت: این امر هیچ تاثیری در روند رای گیری نخواهد داشت، جای نگرانی و دغدغه نیست، نیروهای نظامی، امنیتی و قضایی تسلط کامل بر تمام جغرافیای شهرستان ری دارند و با نظم و انضباط در راستای برگزاری یک انتخابات قانون مند فعالیت دارند.

کد مطلب 3982392

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