پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه پس از حضور در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران ثبت خواهد شد.
وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی با حضور خود در انتخابات بار دیگر ثابت میکنند که پای این نظام و ارزشهای آن و انقلاب اسلامی ایستادهاند و به این نظام و انقلاب پایبند هستند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه حضور حماسی مردم در انتخات تائیدی بر تابعیت مردم از رهبری است، ادامه داد: مردم استان بوشهر نیز از نخستین ساعات آغاز انتخابات حضوری گسترده و باشکوه در انتخابات داشتهاند.
وی تصریح کرد: مردم با حضور گسترده خود در این انتخابات به دشمنان نظام و انقلاب ثابت میکنند که هیچگاه ارزشهای این انقلاب را فراموش نمیکنند.
صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: نتیجه این انتخابات هر چیزی که باشد همه مردم باید به آن تمکین کنند و پیروز واقعی این انتخابات همه مردم ایران هستند.
وی بیان کرد: قانونمداری، اخلاقمحوری و پایبندی به قانونی باید در دستور کار همه مردم، مجریان و کاندیدها باشد و اگر مشکل یا تخلفی هم در روند برگزاری انتخابات وجود دارد از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.
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