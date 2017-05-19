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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

امام جمعه بوشهر:

پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند

پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه پس از حضور در انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران ثبت خواهد شد.

وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی با حضور خود در انتخابات بار دیگر ثابت می‌کنند که پای این نظام و ارزش‌های آن و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و به این نظام و انقلاب پایبند هستند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه حضور حماسی مردم در انتخات تائیدی بر تابعیت مردم از رهبری است، ادامه داد: مردم استان بوشهر نیز از نخستین ساعات آغاز انتخابات حضوری گسترده و باشکوه در انتخابات داشته‌اند.

وی تصریح کرد: مردم با حضور گسترده خود در این انتخابات به دشمنان نظام و انقلاب ثابت می‌کنند که هیچ‌گاه ارزش‌های این انقلاب را فراموش نمی‌کنند.

صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: نتیجه این انتخابات هر چیزی که باشد همه مردم باید به آن تمکین کنند و پیروز واقعی این انتخابات همه مردم ایران هستند.

وی بیان کرد: قانون‌مداری، اخلاق‌محوری و پایبندی به قانونی باید در دستور کار همه مردم، مجریان و کاندیدها باشد و اگر مشکل یا تخلفی هم در روند برگزاری انتخابات وجود دارد از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.

کد مطلب 3982397

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