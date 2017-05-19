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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

آمادگی پلیس برای برای تسهیل شرکت مردم در انتخابات

آمادگی پلیس برای برای تسهیل شرکت مردم در انتخابات

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور از جو آرام و ترافیک روان در تمام جاده‌ها خبر داد و گفت: پلیس راهور با آمادگی کامل اقدامات لازم را جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی جاده‌های کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با آمادگی کامل برای تسهیل در عبور و مرور شهروندان در جاده‌ها و داخل شهر حضور داشته و اقدامات لازم را جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: محور چالوس-کرج که طبق روال جمعه‌ها در ساعات خاصی یک طرفه می‌شد،‌ امروز یک طرفه نخواهد شد و تردد به صورت دوطرفه جریان خواهد داشت.

کد مطلب 3982413

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