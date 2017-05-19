مردم ایران امروز دوباره مردم سالاری دینی را به رخ دنیا کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم فرحانی صبح امروز با حضور در مسجد جوادالائمه یکی از شعب اخذ رای اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالاری دینی است که به برکت وجود امام و مردم انقلابی ما امروز در دنیا مورد توجه و عنایت ویژه همه مستضعفان عالم قرار گرفته است.

وی افزود: انتخابات متعددی که در این سال ها در کشور ما برگزار شده شاهد بسیار روشن حضور مردم و نظام مردم سالاری هست که برای مملکت ما اقتدار امنیت و اسایش را به ارمغان آورده است.

آیت الله فرحانی عنوان کرد: حضور دشمن شکنانه مردم در انتخابات، تضمین محکمی برای مملکت و انقلاب اسلامی است. در انتخابات متعدد دنیا شاهد همراهی مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی بوده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امروز مردم با بصیرت ایران با لبیک به رهبر معظم انقلاب با حضور پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بار دیگر نظام مردم سالاری دینی را در دنیا مطرح و به عرصه ظهور رساندند.

آیت الله فرحانی گفت: مثل همیشه مردم با بصیرت ایران انتخاب درست و اصلحی انجام می دهند ک معیارهای انتخاب اصلح در فرمایشات مقام معظم رهبری روشن و واضح اعلام شده است.

وی تصریح کرد: همراهی با اسلام، همراهی با نظام، اعتماد به مردم، اعتماد به داشته های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجتناب از سیاه نمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارائه برنامه روشن و درست در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ارزشمند اسلامی از برنامه هایی است که در انتخاب اصلح مورد توجه مردم ما قرار می گیرند.