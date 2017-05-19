به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی صبح جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رأی پارسآباد تصریح کرد: شهرستان پارسآباد بعد از مرکز استان اردبیل دومین شهرستان پرجمعیت محسوب میشود.
وی افزود: ۲۰۰ هزار شهروند در این شهرستان ساکن هستند که بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آن ها واجد شرایط اخذ رأی هستند.
به گفته فرماندار پارسآباد با توجه به استقبال شهروندان از ساعات اولیه انتخابات، پیشبینی میشود این شهرستان مشارکت بیش از ۶۰ درصد در انتخابات را رقم زند.
صمدی به آمادهسازی ۲۳۰ شعبه اخذ رأی اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۵۴ شعبه سیار و مابقی ثابت است.
وی تأکید کرد: از کل شعبات ۸۲ شعبه شهری و مابقی روستایی است و نزدیک به پنج هزار نفر در روند برگزاری و نظارت بر انتخابات این شهرستان نظارت دارند.
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