۸۸ هزار لرستانی رأی دادند/انتخابات با سرعت در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از صبح امروز شاهد حضور پرشوری بودیم که جای تقدیر دارد، اظهار داشت: مردم در اولین فرصت بیایند رای بدهند، رای مردم تضمین امنیت کشور است.

وی با تاکید بر اینکه امروز روز اقتدار و جشن ملی است، افزود: رای مردم رای به نظام جمهوری اسلامی است و رای مردم تهدید ها را تبدیل به فرصت می کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه تا یک ربع پیش که اطلاعات را گرفتم، ۸۸ هزار نفر رای داده اند، گفت: فرآیند انتخابات در استان با سرعت بالایی دارد انجام می شود و همه شعب آمادگی لازم را دارند و مشکل خاصی در رابطه با انتخابات نداریم.

بازوند یادآور شد: هیئت های اجرایی و نظارت همگی به عنوان ید واحد مشغول گرفتن آرا مردم هستند.