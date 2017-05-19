مردم پیروز میدان انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی پوراکبر صبح جمعه با حضور در پای صندوق رای با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نقش آفرینی آحاد مردم در سرنوشت کشور گفت: همه باید عادت کنیم تا پذیرای آرای مردم بوده و برایمان فرقی نکند که منتخب مردم از چه حزب و جناحی باشد.

پور اکبر افزود: یکی از مشکلات ما این است اگر جناحی در انتخابات پیروز شود انتخابات را قبول داشته و اگر پیروز نشود انواع اشکالات و ایرادات را به انتخابات وارد می کنند و این رفتار پذیرفته شده نیست.

وی اضافه کرد: از همین الان باید اجازه ندهیم که افرادی که به اهدافشان نرسیدند ، این حماسه بینظیر و جهانی را زیر سوال ببرند.

پوراکبر با بیان اینکه هر کاندیدایی وارد عرصه انتخابات شده ، دین خویش را به انقلاب ادا کرده و خدمت خود را به نظام اسلامی کرده است، اظهار داشت: مهمترین وظیفه این بود که همه به میدان بیایند و پیروز این میدان هم مردم هستند.

وی خطاب به نامزدهای انتخابات عنوان کرد: نامزدها توجه داشته باشند که به وعده هایی که می دهند عمل کرده و از فرصت برای خدمتگزاری به مردم استفاده کرده و از آن برای خود و اطرافیانشان سوء استفاده نکنند.

امام جمعه تنکابن اضافه کرد: مشکل عمده ما این است که با هزار وعده و وعید روی کارمی آییم اما پس از آن با دخالت اطرافیان نمی توانیم به وعده ها عمل کنیم.

پور اکبر با اشاره به نقش اصحاب رسانه در پیگیری وعده های نامزدهای انتخاباتی ادامه داد: حل مشکل بیکاری ، مشکلات عمرانی ، عقب افتادگی مناطق گوناگون که در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده نیست ، مسایلی است که باید اصحاب رسانه پیگیر آن باشند.

وی درباره شکایت ازتریبون نمازجمعه تنکابن مبنی بر حمایت از کاندیدایی خاص گفت: متاسفانه این موضوع کذب تاریخی محض بوده و شکایت فقط از تریبون نماز جمعه نبوده و بر علیه همه شکایت کردند.

وی ضمن گله از مجریان دولت برای شکایت از کسانی که نظری بر علیه دولت داشتند ، افزود: این در حالیست که مجریان دولتی نشست های شورای اداری را برای حمایت از دولت در اختیار گرفتند.