به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در ستاد انتخابات لرستان با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۶۰۹ لرستانی واجد شرایط رای دادن هستند، تصریح کرد: هزار و ۷۶۶ شعبه اخذ رای در استان پیش بینی شده است که از این تعداد هزارو ۴۰ شعبه ثابت و ۷۲۶ شعبه سیار هستند.

استاندار لرستان با بیان اینکه ۷۲۵ شعبه شهری و هزار و ۴۱ شعبه روستایی برای برگزاری انتخابات لرستان آماده هستند، تصریح کرد: در ۵۶۶ شعبه در ۶ شهر استان شعب الکترونیکی مستقر هستند.

بازوند با تاکید بر اینکه پرسنل درگیر در انتخابات لرستان ۳۷ هزار و ۸۷۸ نفر هستند، ادامه داد: از این تعداد عوامل اجرایی و بازرسین وزارت کشور ۱۸ هزار و ۵۵۹ نفر هستند، نیروی انتظامی و پشتیبان ها ۷ هزار و ۸۰۰ نفر و هیئت نظارت بر انتخابات ۸ هزار و ۸۳۰ نفر هستند.

وی ادامه داد: اعضای هیئت نظارت و بازرسی شوراها نیز ۲ هزار و ۶۸۹ نفر هستند.