مشارکت ۷۰ هزار نیروی اجرایی در برگزاری انتخابات خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در جریان بازدید از ستاد انتخابات خراسان رضوی در جمع خبرنگاران مستقر در این ستاد اظهار کرد: امیدواریم مردم همیشه در صحنه خراسان رضوی، در این دوره انتخابات هم حضوری پرشور، قانونمند و شفاف پای صندوق‌های رأی داشته باشند.

وی افزود: ۷۰ هزارنفر مسؤولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در خراسان رضوی برعهده دارند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تمام نیروهای اجرایی مستقر در ستاد انتخابات و شعب اخذ رای، تلاش می‌کنند تا انتخاباتی قانونمند و شفاف با حضور و مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.

وی با اشاره به احتمال افزایش مشارکت مردم در انتخابات طی ساعات بعداز ظهر امروز خاطرنشان کرد: از شهروندان مشهدی و هم استانی های عزیز درخواست داریم که هرچه زودتر پای صندوق‌های رأی حاضر شوند ورای دادن را به ساعات پایانی موکول نکنند.

رشیدیان با بیان اینکه رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات در استان بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشته شد خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در عرصه تبلیغات بدون بروز هیچ مشکل امنیتی، نشان از شور و شعور انتخاباتی مردم خراسان رضوی دارد.