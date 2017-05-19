۲۴۰ شعبه اخذ رای مشغول رای گیری از قوچانی ها هستند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا قامتی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران به روند برگزاری انتخابات در شهرستان قوچان اشاره و اظهار کرد: ۲۴۰ شعبه اخذ رای در شهر قوچان و دو بخش این شهرستان مشغول اخذ رای از مردم هستند.

وی افزود: همچنین در قوچان ۷۰ شعبه صندوق اخذ به صورت تمام الکترونیک فعال هستند و در هر شعبه متناسب با حضور جمعیت می توانیم ۵ صندوق اخذ رای را افزایش می‌دهیم تا مردم معطل نشوند.

قامتی بیان کرد: از ساعات اولیه زمان رای گیری حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رای را شاهد هستیم و امیدواریم همچون دوره های گذشته که میانگین مشارکت قوچانی ها در انتخابات بالای ۷۰ درصد بوده است در این دوره نیز تکرار شود.