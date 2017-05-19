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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

فرماندار قوچان خبر داد:

۲۴۰ شعبه اخذ رای مشغول رای گیری از قوچانی ها هستند

۲۴۰ شعبه اخذ رای مشغول رای گیری از قوچانی ها هستند

قوچان- فرماندار قوچان گفت: ۲۴۰ شعبه اخذ رای در شهرستان قوچان در حال اخذ رای مردم هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا قامتی دقایقی قبل در جمع خبرنگاران به روند برگزاری انتخابات در شهرستان قوچان اشاره و اظهار کرد: ۲۴۰ شعبه اخذ رای در شهر قوچان و دو بخش این شهرستان مشغول اخذ رای از مردم هستند.

وی افزود: همچنین در قوچان ۷۰ شعبه صندوق اخذ به صورت تمام الکترونیک فعال هستند و در هر شعبه متناسب با حضور جمعیت می توانیم ۵ صندوق اخذ رای را افزایش می‌دهیم تا مردم معطل نشوند.

قامتی بیان کرد: از ساعات اولیه زمان رای گیری حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رای را شاهد هستیم و امیدواریم همچون دوره های گذشته که میانگین مشارکت  قوچانی ها  در انتخابات  بالای ۷۰ درصد بوده است در این دوره نیز تکرار شود.

کد مطلب 3982500

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