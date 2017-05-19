به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز در حاشیه فرآیند رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در حسینیه شماره یک جماران با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تصور ما این است که مردم ما همواره در مقاطع مختلف چه در دوران جنگ و چه پس از آن، با انتخاب، رای و حضور خود، کشور را مستقل نگه داشته است.

وی افزود: ملت ایران همواره تلاش کرده علی رغم همه مشکلات، از طریق صندوق رای به آبادانی کشور کمک کند.

قاسمی تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاص منطقه و آشوبی که در مجموعه جهان در حال گذار وجود دارد، مردم نشان داده اند که با آگاهی و هوشیاری تمام و بدون تاثیر پذیری از دیگران برای حفظ امنیت و ثبات و توسعه کشور پای صندوق می آیند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: بدون اتکا به مردم نمی توانیم شاهد امنیت دسته جمعی در منطقه و جهان باشیم. این پیام مهم حضور مردم است.

قاسمی ادامه داد: مردم، آگاه هستند که مسایل بین المللی و منطقه ای روی زندگی آن ها تاثیرگذار است و در این مقطع تصمیم گرفته اند با شور و حال بیشتری در انتخابات شرکت کنند.