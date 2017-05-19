شرکت در انتخابات منوط به داشتن شناسنامه و شماره‌ ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف اله ابوترابی درباره اینکه برای شرکت در انتخابات چه مدارکی باید همراه رای‌دهندگان باشد، گفت: همانطور که پیش‌تر نیز اعلام شد، داشتن شناسنامه برای شرکت در انتخابات ضروری است اما الزامی برای همراه داشتن اصل کارت ملی وجود ندارد و همین که متقاضی شماره ملی‌اش را به خاطر داشته باشد کفایت می‌کند. البته بهتر است که افراد کارت ملی خود را در روز رای ‌گیری به همراه خود بیارند ولی همانطور که گفتم داشتن شناسنامه الزامی بوده اما الزامی برای همراه داشتن کارت ملی وجود ندارد و حفظ بودن شماره ملی کافی است.

وی با بیان اینکه پس از اعلام شماره ملی از سوی فرد رای دهنده، مشخصات وی با بانک ثبت احوال و مندرجات در شناسنامه‌اش تطبیق داده می‌شود، اظهار کرد: اگر این اطلاعات با یکدیگر در تضاد باشند، اجازه رای دادن به فرد داده نخواهد شد.

ابوترابی درباره افرادی که شناسنامه‌شان فاقد عکس است، نیز گفت: افراد دارای شناسنامه بدون عکس امکان شرکت در انتخابات را نداشته و حتما شناسنامه باید عکس‌دار باشد.