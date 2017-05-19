احتمال تعطیلی مدارس در روز شنبه/ تعیین تکلیف نهایی تا بعدازظهر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمرئی در خصوص وضعیت تعطیلی مدارس بعد از انتخابات اظهار داشت: در حال حاضر تصمیم مشخصی برای این مسئله وجود ندارد و با توجه به گستردگی کار و حجم بالای آرا در شورای شهر احتمالاتی وجود دارد، اما تا زمان شمارش آرا تصمیم نهایی را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری باید هماهنگی‌های لازم با هیأت اجرایی شهر تهران مستقر در فرمانداری داشته باشیم و در شرایطی که بر اساس پیش‌بینی حجم آرا بالا باشد کار به روزهای آینده موکول می‌شود و تصمیم‌گیری قطعی را تعیین می‌کنیم.

کمرئی تصریح کرد: تعطیلی مدارس به طور قطعی روز جمعه بعدازظهر مشخص می‌شود و قریب به هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی به طور مستقیم درگیر انتخابات هستند و نیروهای انسانی آموزش و پرورش نیز در بحث انتخابات نقش دارند، در نتیجه ممکن است بعضی از مدارس به لحاظ نیرو دچار محدودیت باشند که باید تصمیم لازم برای اداره مدارس را اتخاذ کنیم.

وی بیان کرد: در حوزه اجرا، نظارت و بازرسی بالغ بر ۳۰ هزار نیروی آموزش و پرورش درگیر انتخابات هستند و تمامی این مسائل برای تعیین تکلیف وضعیت تعطیلی مدارس مورد نظر قرار می‌گیرد.

کمرئی در خصوص وضعیت پایان کار مدارس در سال تحصیلی گفت: مدارس متناسب با تقویم آموزشی کشور فعالیت می‌کنند که بر این اساس مدارس ابتدایی عملاً تا ۱۰ خرداد و مابقی به دلیل آنکه درگیر امتحانات هستند تا ۲۶ خرداد ماه در مدارس حضور دارند.