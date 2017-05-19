شور انتخابات در شهرستان مرزی دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از شهروندان دهلران قبل از کار رای گیری، در شعب اخذ رای حاضر شده و منتظر باز شدن درهای شعبه های اخذ رای بودند.

هر لحظه بر حضور مردم در شعب اخذ رای افزوده می شود، یکی از شهروندان گفت: بدون شک حصور ما در انتخابات یعنی تعین سرنوشت کشور و خودمان است.

علی علیزاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: خوشبختانه امروز حضور مردم در پای صندوق های رای نشان از آگاهی آنها در تعین سرنوشت خود است.

وی افزود: به عنوان یک جوان ایرانی از رئیس جمهور آینده و منتخبین شواری اسلامی شهر و روستا انتطار دارم تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار بگیرند.

یکی دیگر از شهروندان بیان داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام است.

مریم کاوری گفت: امروز با گذشت بیش از ۳۰سال از نظام جمهوری اسلامی ایران ما شاهد رشد و بالندگی کشور در همه زمینه ها هستیم.

وی بیان داشت: حضور مردم در پای صندوق های رای بدون شک باعث شکست دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران است.

طبق گفته مسئولان شهرستان ۹۷ شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم دهلران پیش بینی شده است، از این تعداد ۲۸ شعبه ثابت شهری، ۵۶ شعبه ثابت روستایی و ۱۳ شعبه نیز سیار روستایی است.

در مجموع برای شورای اسلامی شهر دهلران ۳۷ نفر، موسیان ۱۷ نفر، پهله ۱۶ نفر و شهر میمه ۱۵ نفر در عرصه رقابت حضور دارند که شامل ۱۵ زن و ۷۰ کاندیدای مرد است.