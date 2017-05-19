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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

حریفان ووشو کاران ایران در بازی های اسلامی مشخص شدند

حریفان ووشو کاران ایران در بازی های اسلامی مشخص شدند

مراسم وزن کشی رقابتهای ساندای بازی های کشورهای اسلامی برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

به گرازش خبرنگاراعزامی مهر به باکو، بر اساس قرعه کسی انجام شده، در وزن منهای ۵۲ که ۵ کشور در آن حضور دارند نماینده ایران در دور اول استراحت و در دور دوم با برنده آرگن از قرقیزستان و زائد علی از یمن مصاف خواهد داد.

در وزن منهای ۵۶ نماینده ایران بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم با نماینده ساحل عاج مبارزه خواهد کرد و در صورت برد با برنده اردن و ترکمنستان جدال خواهد داشت. در این گروه ۷ ساندا کار حضور دارند.

در وزن منهای ۶۰ کیلو گرم که ۱۱ ساندا کار حضور دارند، نماینده ایران در دور اول با حریفی از کشور قرقیزستان مبارزه دارد.

در وزن منهای ۶۵ نیز که ۷ ساندا کار حضور دارند، نماینده ایران ابتدا با تاریجان از اندونزی مبارزه می کند. در وزن منهای ۷۰ کیلو گرم ساندا که ۱۲ ساندا کار در آن حضور دارند نماینده ایران در دور اوا با نماینده ساحل عاج و در صورت پیروزی با نماینده اردن مصاف خواهد داد.

در وزن منهای ۷۵  که ۱۰ ساندا کار حضور دارد نماینده ایران ابتدا با اندونزی مبارزه می کند.

این رقابتها از فردا آغاز و هر ساندا کار در هر روز فقط یک مسابقه خواهد داشت.

کد مطلب 3982598
زینب حاجی حسینی

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