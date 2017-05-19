رفتار کاندیداها و هوادارانشان از فردا باید متفاوت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل با حضور در مسجد لرزاده پس از انداختن رای خود در جمع خبرنگاران گفت: داوری ملت از آنچه در داوران تبلیغات ریاست جمهوری صورت گرفت این است که صدا و سیما خوب عمل کرده است.

وی درباره اینکه این حضور مردم چه پیامی برای کاندیداها خواهد داشت افزود: این جمعه مفصل و نقطه عطف است. باید رفتار کاندیداها و هوادارانشان از فردا متفاوت باشد تا دیروز رقابت سنگین و شدید بود هرکسی با حرارت از نامزد خود حمایت می کرد اما از فردا روز دیگری فرا می رسد.

حدادعادل ادامه داد: منظره باشکوهی که در انتخابات دیده می شود این است که مردم با وجود اختلاف نظر تمرین می کنند کنار هم زندگی کنند به جای اینکه اسلحه به روی هم بکشند و قشون کشی کنند در کنار هم نامزد خود را تبلیغ می کنند. بستری فوق این رقابت ها وجود دارد که باعث می شود مردم کنار هم زندگی کنند؛ این نشانه فرهیختگی ملت و بلوغی است که از انقلاب گرفتند.

حدادعادل گفت: حضور مردم پای صندوق رای دو چیز یکی اعتقاد به آزادی و دیگری اعتماد به نظام را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه مردم به این دو مسئله اعتقاد را دارند و پای صندوق رای می آیند، ادامه داد: این مسئله در حفظ ثبات نظام اسلامی موثر است بنابراین ملت ایران پیروز نهایی است چون با یک عمل ملیت خود را نشان می دهد. این انتخابات ملیت ما را نشان می دهد.