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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷

آیت الله امینی:

انتخابات همواره مورد رصد کشورهای دیگر است/ پرهیز از دادن رأی سفید

انتخابات همواره مورد رصد کشورهای دیگر است/ پرهیز از دادن رأی سفید

قم - عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: انتخابات ایران همواره مورد رصد کشورهای دیگر است و حضور پرشور مردم باعث یأس دشمنان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی قبل از ظهر جمعه بعد از شرکت در دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم که این حضور چشمگیر مردم باعث شود که مسئولان در حل مشکلات بخصوص در بخش ازدواج، معیشت و بیکاری موفق عمل کنند.

وی با بیان اینکه مردم ما در تمامی صحنه‌ها پشتوانه نظام هستند، ابراز داشت: حضور مردم در پای صندوق‌های رأی باعث یأس دشمنان می‌شود.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه شرکت در انتخابات وظیفه ملی و شرعی است، عنوان کرد: حضور پرشور مردم آبروی نظام است و انتخابات ایران همواره توسط کشورهای خارجی رصد می‌شود و مسئولان هم نباید حضور مردم را فراموش کنند و باید با جدیت به دنبال حل مشکلات باشند.

وی همچنین عنوان کرد: مردم از دادن رأی سفید پرهیز کنند زیرا رأی سفید فرصت‌ها را از دست می‌دهد.

آیت الله امینی همچنین به مشکلات شهر قم هم اشاره کرد و با بیان اینکه ترافیک و بیکاری از عمده مشکلات قم است، ابراز کرد: اعضای شورای اسلامی شهر هم باید برای حل مشکلات شهر قم تمامی تلاش خود را به کار بگیرند.

کد مطلب 3982634

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