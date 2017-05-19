به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی خوب در قالب کمیته های مختلف در ستاد انتخابات استان همدان انجام شد، گفت: امروز همچنان که ملاحظه می کنیم روند اجرایی انتخابات بدون کمترین مشکلی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از ساعت ۸ صبح تمام شعب استان فعال شد، گفت: بیش از ۹۹ درصد شعب استان به صورت آنلاین به سامانه جامع انتخابات متصل شدند و آن یک درصد هم مناطق صعب‌العبوری است که به لحاظ شبکه ارتباطی وجود داشت و به صوت افلاین متصل هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: از ابتدای ساعت رای گیری ۱۳۷۰ شعبه اخذ رای کار رای گیری را آغاز کرده اند که ۵۵۹ شهری و ۸۱۱ روستایی است.

وی عنوان کرد: از ۵۵۹ شعبه اخذ رای ۲۱۰ شعبه اخذ رای به صورت الکترونیکی است که برای انتخابات شورای شهر در ۴ شهر استان همدان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: روند اجرای اخذ رای به صورت الکترونیکی به خوبی در حال انجام است و بدون هیچ خللی انجام می شود.