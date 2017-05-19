۴۹ هزار مازندرانی رای اولی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر جمعه در بازدید از شعبه ۱۴۱ اخذ رای ساری با بیان اینکه مازندران دو میلیون و ۳۱۹ هزار و ۱۸۸ نفر واجد شرایط رای دارد اظهار داشت: از این تعداد ۴۹هزار و ۲۲۹ نفر رای اولی هستند.

وی گفت: سه هزار و ۸۸۸صندوق اخذ رای ثابت و ۳۷۷صندوق سیار برای ریاست جمهوری مازندران در نظر گرفته شده است، همچنین در عین حال چهار هزار و ۳۴صندوق اخذ رای ثابت برای شورای اسلامی شهر و روستا و ۵۱۸ صندوق اخذ رای سیار انتخابات شوراها آرای مردم را جمع می کنند.

استاندار مازندران، حضور مردم در انتخابات را تجلی مردم سالاری دینی در جمهوری دانست و گفت: امروز تعامل خوبی بین مجریان انتخابات از جمله هیئت نظارت و بازرسی و نیروهای امنیتی و انتظامی استان برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی حضور در انتخابات را مشارکت و تصمیم گیری افراد در سرنوشت کشور دانست و گفت: امیدواریم همه واجدین شرایط رای پای صندوق اخذ رای بیایند