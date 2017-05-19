۵۰ هزار نفر عوامل برگزاری انتخابات در کرمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کرمان برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات حدود ۵۰ هزار نفر از عوامل مختلف را به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ نفر از ناظران هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، نظارت بر مکان‌های رای‌گیری را انجام می‌دهند، افزود: ۱۶ هزار نفر ناظران شورای نگهبان در سراسر استان کرمان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند.

استاندار کرمان عنوان کرد: توسط شورای تامین استان کرمان تمهیدات لازم در راستای تامین امنیت برگزاری انتخابات صورت گرفته است.

وی گفت: بر اساس آمار ثبت احوال استان تعداد دو میلیون و ۱۲۲هزار و ۴۳۵ نفر واجدین شرایط رای در استان کرمان هستند.

رزم حسینی ادامه داد: از این تعداد واجدین شرایط رای ۵۲ هزار و ۸۶۷ نفر رای اولی هستند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات شوراها در هشت شهرستان استان کرمان الکترونیک برگزار می شود، گفت: انتخابات شوراها در شهرستان های بافت، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک و کهنوج الکترونیکی برگزار می شود.