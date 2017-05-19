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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

استاندار کرمان:

۵۰ هزار نفر عوامل برگزاری انتخابات در کرمان هستند

۵۰ هزار نفر عوامل برگزاری انتخابات در کرمان هستند

کرمان - استاندار کرمان شمار دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان کرمان را ۵۰ هزار نفر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کرمان برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات حدود ۵۰ هزار نفر از عوامل مختلف را به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ نفر از ناظران هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، نظارت بر مکان‌های رای‌گیری را انجام می‌دهند، افزود: ۱۶ هزار نفر ناظران شورای نگهبان در سراسر استان کرمان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کنند.

استاندار کرمان عنوان کرد: توسط شورای تامین استان کرمان تمهیدات لازم در راستای تامین امنیت برگزاری انتخابات صورت گرفته است.

وی گفت: بر اساس آمار ثبت احوال استان تعداد دو میلیون و ۱۲۲هزار و ۴۳۵ نفر واجدین شرایط رای در استان کرمان هستند.

رزم حسینی ادامه داد: از این تعداد واجدین شرایط رای ۵۲ هزار و ۸۶۷ نفر رای اولی هستند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات شوراها در هشت شهرستان استان کرمان الکترونیک برگزار می شود، گفت: انتخابات شوراها در شهرستان های بافت، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک و کهنوج الکترونیکی برگزار می شود.

کد مطلب 3982727

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