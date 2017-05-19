هر کسی رئیس جمهور شد، انقلابی ها را برگزیند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمدی جنتی دبیر شورای نگهبان پیش از ظهر امروز پس از شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل شورای نگهبان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همیشه مردم دعوت مقام معظم رهبری را برای مشارکت گسترده در انتخابات اجابت کرده اند، اظهار داشت: مردم همیشه با عقیده و ایمان سر صندوق های رأی حضور یافتند و می دانند که این یک وظیفه شرعی و ملی است.

وی ادامه داد: من هم به همین عنوان در انتخابات شرکت کرده ام و این را وظیفه خودم می دانم و امیدوارم آثار و برکات زیادی داشته باشد؛ این رأی ها سرنوشت آینده مملکت را معین می کند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: هر کسی باید احساس کند که دینی را نسبت به شهداء ادا می کند، باید از خون شهداء پاسداری کنیم، آنها در راه اسلام و انقلاب جان داده اند، ما هم باید در این راه حرکت کنیم.

آیت الله جنتی اظهار داشت: راه شهداء همین است و امیدواریم که انقلاب همیشه زنده باشد و همیشه کار دست افراد انقلابی باشد؛ اگر امور مملکت به دست افراد انقلابی بیفتد، مملکت آباد می شود و اگر آنها انقلابی نباشند، درست کار نمی کنند و مردم را معطل می کنند.

وی افزود: افراد غیرانقلابی کارها را بر خلاف رویه انجام می دهند؛ به همین دلیل هر کسی که رئیس جمهور شد باید افرادی را برای همکاری انتخاب کند که انقلابی باشند، امروز و فردا نکنند و با یک حرکت انقلابی کارها را ادامه دهند، قرص و محکم سر پا بایستند و استقامت داشته باشند.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که روند برگزاری انتخابات را تا این لحظه چطور می بینید؟ گفت: تاکنون روند انتخابات خوب بوده و تا آخر هم انشاءالله خوب خواهد بود؛ البته الان اول کار است و خیلی نشان نمی دهد، اما هرچه پیش برویم سر صندوق ها شلوغ تر می شود و انشاءالله نتایج بسیار خوبی در پی داشته باشد که هم خدا راضی باشد و هم مردم.