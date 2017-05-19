حدود ۸۰۰۰ شعبه آرای مردم مازندران را ثبت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی، ظهر جمعه، در گفتگو با خبرنگاران در بازدید از شعبات اخد رای آمل، با بیان اینکه استقبال مردم طی بازدید از چند شعبات بینظیر و شلوغ است، ادامه داد: این نشان از توجه و احساس مسئولیت مردم این استان به نظام جمهوری اسلامی است.
رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات حدود ۶۱ هزار نفر در حوزههای انتخابات نظارت، اجرایی و بخش های مختلف دیگر فعالیت دارند، افزود: امسال در هشت شهر مازندران انتخابات شوراهای اسلامی بهصورت تمام الکترونیک برگزار میشود که شامل شهرهای بابل، آمل، ساری، قائمشهر، چالوس، نکا، تنکابن و بهشهر است.
یونسی رستمی با بیان اینکه این نحوه انتخابات موجب سرعت عمل و دقت کار میشود، ادامه داد: این دستگاهها بدون دسترسی به اینترنت بلافاصله با نتیجهگیری آراء انجام میشود.
وی با اشاره به توزیع تعرفه آراء به تعداد واجدین شرایط رای دادن در این استان عنوان کرد و گفت: تعداد واجدین شرایط رای در مازندران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۴۹ هزار نفر رای اولی هستند.
یونسی رستمی اظهار داشت: با توجه به زمان انتخابات، آغاز آن از ساعت ۸ صبح از سوی وزارت کشور به مدت ۱۰ ساعت اعلام شده و پایان آن ساعت ۶ عصر است و زمان تمدید انتخابات با درخواست استانداریها و صلاحدید وزارت کشور انجام میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در آمل همه ظرفیت و امکانات برای برگزاری این انتخابات به کار گرفته شد، ادامه داد: تعداد شعبات اخذ رای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی ۸۶۶ شعبه است که ۴۲۰ شعبه ریاست جمهوری و ۴۴۶ شعبه برای شوراهای شهر و روستا است.
وی در زمینه صندوق رای منطقه امامزاده هاشم(ع) بیان کرد: با توجه به تقسیمات مازندران از سوی این استان صندوق رای به این منطقه فرستاده شد و هیچ صندوقی از شهر دماوند در این مکان قرار نمیگیرد.
یونسی با اشاره به حضور نمایندگان کاندیدای شوراها در کنار شعبات و اعلام کد به مراجعهکنندگان را تخلف مطرح کرد و گفت: در صورت گزارش این موارد ستاد نظارت برخورد میکند.
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