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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس:

انتخابات برآیندی از تفکر و رأی مردم است

انتخابات برآیندی از تفکر و رأی مردم است

قروه - نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با بیان اینکه مشارکت در انتخابات نشانه اقتدار نظام است، این جریان سیاسی را برآیندی از تفکر و رأی مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مرادی پیش از ظهر امروز جمعه با حضور در یکی از شعب اخذ رأی در شهرستان قروه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:حضور مردم در انتخابات نشانه اقتدار نظام است و نشان می دهد که این نظام مردمی است و نشان می دهد که مردم در انتخاب سرنوشت خود و کشور نقش دارند.

به گفته وی پیروز واقعی این میدان مردم هستند که مسئولان را انتخاب می کنند و همین انتخاب برآیندی از تفکر و رأی مردم است.

مرادی انتخاب فرد اصلح برای آینده کشور را مهم دانست و بر مشارکت آگاهانه در این جریان سیاسی تأکید کرد.

از صبح امروز و از ساعت اولیه آغاز رای گیری مردم شهرستان قروه نیز همگام با سایر نقاط کشور حضوری پرشور پای صندوق های اخذ رای داشته اند.

کد مطلب 3982735

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