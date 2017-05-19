انتخابات برآیندی از تفکر و رأی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مرادی پیش از ظهر امروز جمعه با حضور در یکی از شعب اخذ رأی در شهرستان قروه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:حضور مردم در انتخابات نشانه اقتدار نظام است و نشان می دهد که این نظام مردمی است و نشان می دهد که مردم در انتخاب سرنوشت خود و کشور نقش دارند.

به گفته وی پیروز واقعی این میدان مردم هستند که مسئولان را انتخاب می کنند و همین انتخاب برآیندی از تفکر و رأی مردم است.

مرادی انتخاب فرد اصلح برای آینده کشور را مهم دانست و بر مشارکت آگاهانه در این جریان سیاسی تأکید کرد.

از صبح امروز و از ساعت اولیه آغاز رای گیری مردم شهرستان قروه نیز همگام با سایر نقاط کشور حضوری پرشور پای صندوق های اخذ رای داشته اند.