یکی از داوطلبان شورای شهر ارومیه رد صلاحیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرعلی نیکبخت با بیان اینکه این رد صلاحیت در روز گذشته به این داوطلب ابلاغ شده است اظهارداشت: در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر ارومیه، ۳۵۲ نفر ثبت نام کرده و ۶۸ نفر از آنان انصراف داده بودند و در زمان حاضر ۲۶۴ نامزد در حال رقابت هستند.

در حال حاضر دو میلیون و ۳۴۰ هزار نفر در سطح استان واجد شرایط برای رای دادن هستند که از این تعداد ۶۱ هزار و ۸۰۰ نفر رای اولی اند.

دو هزار و ۶۱۶ شعبه در سطح استان برای اخذ رای در روز جاری پیش بینی شده که از این تعداد، بیشترین صندوق مربوط به شهر ارومیه است؛ به طوری که ۲۴۳ صندوق تنها در شهر ارومیه، آرای مردم را جمع آوری می کند.

یکهزار و ۷۰۴ شعبه از کل صندوق های در نظر گرفته شده برای اخذ رای در آذربایجان غربی به صورت ثابت و ۸۱۳ شعبه نیز به صورت سیار نسبت به اخذ رای اقدام می کنند.

علاوه بر شعبه های مشترک اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان، ۹۹ صندوق صرفا برای اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده که به علت به حد نصاب نرسیدن ثبت نام کنندگان در برخی از روستاها بوده است.

۱۴ هزار و ۳۲۳ نفر در آذربایجان غربی برای رقابت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا ثبت نام کرده بودند که ۲ هزار و ۳۶۰ نفر از آنان را نامزد شوراهای اسلامی شهر و ۱۱ هزار و ۹۶۳ نفر را نامزدهای شوراهای اسلامی روستاها تشکیل می دهند.

از این تعداد، در انتخابات امروز ۱۳ هزار و ۱۸۰ نامزد در شهرها و روستاهای استان به رقابت می پردازند و در مجموع ۲ هزار و ۱۸۰ نفر برای تصدی پست شوراهای اسلامی شهر و ۱۱ هزار نامزد برای پست شوراهای اسلامی در روستاها رقابت می کنند.

از این تعداد ۷ هزار و ۶۶ نفر به‌ عنوان عضو شوراهای شهر و روستا در آذربایجان غربی انتخاب می شوند.

۵۵ هزار نفر در امر برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان غربی مشارکت می کنند.