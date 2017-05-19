محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرحهای امنیتی قبل از انتخابات در جزیره خارگ به کمک شورای تامین، همه گروهها، سازمانها، کاندیدها و اهالی شریف خارگ به انجام رسیده است و امروز شاهد حضور پر شور اهالی شریف خارگ با امنیت و آرامش در پای صندوقهای رای هستیم.
وی افزود: جزیره خارگ به لحاظ موقعیت مهم و استراتژیک که در کشور دارد انتخابات بهصورت هوایی، دریایی و زمینی در این جزیره مهم برگزار میشود.
رضایی تصریح کرد: با همکاری شرکت نفت فلات قاره ایران یک دستگاه بالگرد در اختیار ستاد انتخابات بخش ویژه خارگ قرار گرفته است تا با استفاده از این بالگرد رای کارمندان خدوم صنعت نفت شاغل بر سکوهای نفتی نزدیکی خارگ جمعآوری شود.
وی بیان کرد: تدابیر لازم برای اخذ رای به صورت کاملا قانونی و با شرایط مدون وزارت کشور در این سکوهای نفتی فراهم شده است.
بخشدار ویژه خارگ یادآور شد: جزیره خارگ را می توان بهعنوان یکی از نمادهای حضور در انتخابات نام برد، حضور کارکنان صنعت نفت در انتخابات در سکوهای نفتی، نفتکشهای پهنپیکر در خلیج فارس گواه این موضوع است.
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