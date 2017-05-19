۹۸ درصد کاندیداهای شورای شهر تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: برابر قانون در هر شهرستان کمیته های بازرسی به نمایندگی از مرکز تشکیل شده که سه نفر در هر کمیته عضو هستند.

وی اظهار کرد: ۷۰ نفر بازرسان هئیت مرکزی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند وناظرین ساماندهی شده و در مجموع هزار و ۵۰۰ نفر امر نظارت بر انتخابات در استان زنجان را عهده دار هستند.

دبیر هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان زنجان گفت: نزدیک ۷۷۹ نفر در شهرزنجان ثبت نام کردندو برای ۱۱۳ کرسی این افراد رقابت می کنند و ۴ هزار و ۵۶۷ نفر در ۸۰۰ روستای برای شورا شرکت کردند و ۴ هزار و ۵۶۷ نفر در عرصه رقابت باقی ماندند و۹۳ نفر رد صلاحیت شد و ۲۸۵ نفر انصراف داده اند.

کاظمی تاکید کرد: ۹۸ درصد کاندیداها در این دوره تایید صلاحیت شدند و نظارت شوراها متقاوت از شورای نگهبان است.

وی افزود: امیدواریم در انتخابات آینده در زمینه اعلام نظر در خصوص کاندیداها تفاهمی صورت گیرد و با دستگاه های نظارتی و حقوقی نشست هایی برگزار شود.

کاظمی یادآور شد: افرادی که می خواهند با بزک رای بگیرند به شعور مردم توهین کرده اند بلکه باید کاندیداها شناسنامه خوبی داشته باشند.

دبیر هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان زنجان تصریح کرد: در سه شهر خرم دره، ابهر و زنجان کار جمع آوری آرا به صورت الکترونیکی است و با هم افزایی ها و نظارت های انجام شده جمع آوری آرا به صورت مکانیزه به خوبی در حال انجام است.

کاظمی حضور مردم زنجان در پای صندوقهای رای را بسیار خوب عنوان کرد.