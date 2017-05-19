هیچ گونه مشکلی در روند رای گیری در استان ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید گفت: تا ظهر جمعه بیش از ۳۰ درصد واجدین شرایط رای دادن در این استان آرای خود را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به صندوق ها ریخته اند که به نسبت انتخابات دوره قبل و انتخابات مجلس در سال ۹۴ بیشتر است.

وی بیان داشت: در برخی شعب اخذ رای شهر ایلام که انتخابات شوراها الکترونیکی برگزار می شود دستگاه های موجود جوابگوی جمعیت نبود که برای حل این مشکل اقدام به افزایش دستگاه های اخذ رای در این شعب کردیم تا انتظار مردم در صفوف برای رای دادن کمتر شود.

مروارید اضافه کرد: مردم در مقابل شعب اخذ رای حضوری گسترده دارند و از شهرستان های استان نیز گزارش ها از استقبال گسترده مردم و مشارکت حداکثری شان در انتخابات تا ظهر جمعه حکایت می کند.