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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

اطلاعیه هیات نظارت بر انتخابات شوراها،

رای گیری الکترونیکی در ۹ هزار و ۷۴۰ شعبه انتخابات شوراهای اسلامی

رای گیری الکترونیکی در ۹ هزار و ۷۴۰ شعبه انتخابات شوراهای اسلامی

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد: رای گیری الکترونیکی در ۹۷۴۰ شعبه بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرد: رای گیری الکترونیکی در  ۹۷۴۰ شعبه بدون مشکل در جریان است.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به اطلاع می رساند براساس گزارشات واصله، رای گیری الکترونیکی در ۹۷۴۰ شعبه بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

با توجه به تدابیر اتخاذ شده در صورت هر گونه مشکل در دستکاه های اخذ رای مکانیزه، رای گیری به صورت دستی انجام خواهد شد و هیچ گونه محدودیت و توقفی در اخذ رای رخ نخواهد داد.

کد مطلب 3982865

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