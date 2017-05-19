حضور حداکثری مردم در انتخابات تبلیغات دشمن را بی اثر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم میر احمدی، در خطبه های نماز جمعه امروز شهرستان قدس، به سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: آزادسازی خرمشهر سیلی محکمی برای امریکا و صدام بود، امریکا در طول دوران انقلاب اسلامی، همواره از جوانان و انقلابیون مومن ایران اسلامی سیلی خورده است و امروز نیز سیلی دیگری خواهد خورد.

وی سپس به برگزاری پرشور انتخابات در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: قطعا دشمن از این حضور گسترده ناراحت شده و در صدد انتقام گیری از این ملت برخواهد آمد و مسئولین باید هوشیار باشند و امنیت ملت و انتخابات را فراهم کنند تا خدای نکرده اتفاقاتی مانند فتنه ۸۸ رخ ندهد.

امام جمعه قدس با تقدیر از جوانان کشور در دفاع از حرم آل الله در سوریه و نیز حضور پرشور در انتخابات، گفت: این باعث افتخار برای نظام اسلامی است که جوانان آن هم در سوریه درخشیدند و هم امروز در انتخابات با حضور حداکثری نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کردند.

میر احمدی ادامه داد: جوانان و مردم سربلند ما نشان دادند تبلیغات دشمن، پوچ و بی اساس است.

وی به بازدیدهایی که از شعب اخذ رای به همراه فرماندار قدس انجام داده است، اشاره کرده و گفت: در این بازدیدها با مشاهده حضور پرشور جوانان و مردم پای صندوق ها احساس شادمانی و شعف کردم، به خود بالیدم که در این کشور زندگی می کنم.

خطیب جمعه شهر قدس گفت: جوانان نشان دادند تبلیغات دشمن در فضای مجازی بی اثر است و آن ها به عنوان نسل سوم و چهارم انقلاب همواره پای ارزش های انقلاب و اسلام ایستاده اند.

وی انتخابات را عملی نیک دانست و گفت: کاری که برای پیشرفت حکومت اسلامی انجام شود، قطعا نیک و پسندیده است، انتخابات برای سربلندی نظام و حکومت اسلامی است و از این حیث پسندیده خواهد بود و عمل نیک محسوب می شود.

میر احمدی حضور مردم پای صندوق های رای را لبیک به ندای مقام عظمای ولایت دانست و اضافه کرد: انتخابات امسال با شور بیشتر و با ازدحامی به موقع برگزار شد و مردم به وظیفه خود به بهترین نحو عمل کردند.