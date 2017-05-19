به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امینی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و تیری به سوی چشم حسودان ودشمنان است.

وی با اشاره به اینکه باید به کسانی که ایران هراسی می کنند و ایران را تهدیدی در منطقه می دانند گفت که ایران تهدیدی برای هیچ کشوری نیست، ادامه داد: اسلام دین صلح و دوستی است و ایران کشور دوستی‌ها و محبت‌ها است.

وی یاد آوری کرد: رای هر ایرانی باعث شادی دوستان ایران اسلامی و ناامیدی دشمنانش می شود پس بهتر این است که بامشارکت خود در سرنوشت کشور و منطقه دوستانمان شادتر و دشمنان نظام اسلامی را ناامیدتر کنیم.

نماینده هشترود وچاراویماق در مورد وضعیت بیمه محصولات کشاورزی وصندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز گفت: این صندوق در سال های گذشته به تعهداتش در مورد جبران خسارت محصولات کشاورزی ان طور که شایسته و بایسته است عمل نکرده است و اکثر کشاورزان امسال به خاطر همین مساله محصولاتشان را بیمه نکرده اند.

وی ادامه داد: از طرفی امسال نیز با توجه به شرایط بد جوی و سرمای حاکم بر منطقه محصولات کشاورزی رشد چشمگیر و قابل قبولی نداشته است، به همین جهت بنده در صحن علنی مجلس نیز درخواست کرده ام دولت وام هایی با درصد پایین به کشاورزان بدهد و نیز با بخشودگی جرایم وام های زیر ۲۵ میلیون باری از دوش این قشر زحمت کش برداشته شود.

امینی در مورد لوله کشی زمین های کشاورزی خود هشترود از پایاب سد سهند نیز گفت: ملاقاتی با شخص رییس جمهور و معاون اول ایشان داشتم وهمچنین با فرماندار ملاقاتی با اقای چیت چیان داشتیم که در آن جلسات تنها خواسته ام تسریع در اجرای پایاب سد سهند بوده است چون مطمئن هستم اگر تنها به یک فاز این پایاب سرمایه گذاری گردد، زمینه ایجاد اشتغال چهار هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد می شود.