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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی شرق استان تهران:

پارک خودروهای حاوی تصاویر کاندیداها در نزدیک شعب اخذ رای تخلف است

پارک خودروهای حاوی تصاویر کاندیداها در نزدیک شعب اخذ رای تخلف است

پاکدشت- رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی شرق استان تهران گفت: پارک خودروهای حاوی تصاویر کاندیداها در نزدیک شعب اخذ رای تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود پارسا بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت:نیروی انتظامی در خصوص تامین امنیت انتخابات طبق فرمایشات رهبر انقلاب و  دستورالعمل های صادره و وظیفه ذاتی مسئولیت تامین امنیت  شعب اخذ رای و فضای عمومی جامعه در ایام انتخابات را برعهده دارد.

وی در خصوص  برخی متخلفان انتخابات گفت: برخی افراد اقدام به نصب پوسترهای کاندیداهای انتخابات بر روی خودرو های خود کرده و خودروهایشان را نزدیک شعب اخذ رای پارک می کنند که این اقدام تخلف آشکار است.

رئیس  پلیس امنیت نیروی انتظامی  شرق استان تهران گفت:نیروی انتظامی به صورت قاطع با این اقدام برخورد خواهد کرد و تاکنون چند خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: نیروی انتظامی  ضمن  تقدیر و تشکر از عموم مردم که به لبیک رهبر انقلاب در انتخابات شرکت کردند ،به مردم اطمینان می دهد ، نیروی انتظامی شرق استان تهران  هوشیار  و با اشراف کامل با هرگونه تحرک و فعالیت غیرقانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 3982918

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