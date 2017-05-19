پارک خودروهای حاوی تصاویر کاندیداها در نزدیک شعب اخذ رای تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود پارسا بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت:نیروی انتظامی در خصوص تامین امنیت انتخابات طبق فرمایشات رهبر انقلاب و دستورالعمل های صادره و وظیفه ذاتی مسئولیت تامین امنیت شعب اخذ رای و فضای عمومی جامعه در ایام انتخابات را برعهده دارد.

وی در خصوص برخی متخلفان انتخابات گفت: برخی افراد اقدام به نصب پوسترهای کاندیداهای انتخابات بر روی خودرو های خود کرده و خودروهایشان را نزدیک شعب اخذ رای پارک می کنند که این اقدام تخلف آشکار است.

رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی شرق استان تهران گفت:نیروی انتظامی به صورت قاطع با این اقدام برخورد خواهد کرد و تاکنون چند خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: نیروی انتظامی ضمن تقدیر و تشکر از عموم مردم که به لبیک رهبر انقلاب در انتخابات شرکت کردند ،به مردم اطمینان می دهد ، نیروی انتظامی شرق استان تهران هوشیار و با اشراف کامل با هرگونه تحرک و فعالیت غیرقانونی برخورد خواهد کرد.