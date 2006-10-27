انصراف دو داوطلب انتخابات خبرگان در خراسان رضوي

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، حسين افسري سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري در جمع خبرنگاران در مشهد با بيان اين مطلب افزود : از مجموع 29 نفر كه در خراسان رضوي جهت مجلس خبرگان رهبري ثبت نام كردند 2 نفر يك زن و يك مرد انصراف خود را اعلام كرده اند .

وي درباره ناظرين در اين استان خاطرنشان كرد : در سال 79 با ايجاد يك شبكه نظارت منسجم از بين افرادي متدين و باسواد، ولايت مدار و پايبند به قانون اساسي و امانت دار قريب به 23 تا 24 هزار انتخاب كه از اين بين 13 تا 14 هزار نفر از آنان بر اين انتخابات نظارت خواهند كرد.

افسري همچنين اظهار داشت : قريب چهار هزار و 66 صندوق اخذ راي در اين استان پيش بيني شده كه حداقل براي هر صندوق سه ناظر ، در مشهد چهار ناظر و در صندوق هاي شلوغ تا پنج ناظر پيش بيني شده است .

سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان با اشاره به تشكيل كميسيون تبليغات با حضور استاندار خراسان رضوي، رئيس دادگستري، رئيس هيات نظارت و مدير كل صدا و سيماي خراسان رضوي گفت : عمده ترين فعاليت اين كميسيون زمينه سازي براي استفاده مناسب و برابر همه كانديداها از امكانات تبليغي به ويژه صدا و سيما است .

وي فرصت تبليغات انتخاباتي را 15 روز قبل از انتخابات اعلام كرد و افزود: كانديداها از 9 آذر لغايت 22 آذرماه فرصت براي فعاليت هاي انتخاباتي خواهند داشت .

افسري همچنين با اشاره به جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسي تبيين جايگاه اين مجلس را نيازمند همكاري رسانه ها دانست و گفت : با توجه به اينكه ماهيت انتخابات مجلس خبرگان از بقيه انتخابات متفاوت است اطلاع رساني مناسب رسانه ها در اين زمينه مي تواند سبب حضور گسترده تر مردم در اين انتخابات شود .