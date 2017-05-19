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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۴۶

نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

سرعت رأی‌گیری الکترونیکی پایین است

سرعت رأی‌گیری الکترونیکی پایین است

کرج – نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها سرعت رأی‌گیری الکترونیکی را پایین اعلام کرد و گفت: این مسئله مدیریت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، محمدجواد کولیوند عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکلاتی در شعب برگزاری انتخابات الکترونیک وجود دارد که در حال بررسی است.

کولیوند با تأکید بر اینکه سرعت رأی‌گیری الکترونیکی پایین است، گفت: این مسئله باید مدیریت شود زیرا تراکم جمعیت هنگام عصر و شب بیشتر می‌شود.

نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بابیان اینکه روند کلی رأی‌گیری در استان با مشکل خاصی مواجه نیست، گفت: در ۱۴۳ نقطه کشور برای نخستین بار انتخابات الکترونیک برگزار می‌شود که ممکن است با مشکلاتی همراه باشد ولی عوامل اجرایی انتخابات در حال رفع مشکلات هستند.   

کد مطلب 3982950

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