به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، محمدجواد کولیوند عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکلاتی در شعب برگزاری انتخابات الکترونیک وجود دارد که در حال بررسی است.
کولیوند با تأکید بر اینکه سرعت رأیگیری الکترونیکی پایین است، گفت: این مسئله باید مدیریت شود زیرا تراکم جمعیت هنگام عصر و شب بیشتر میشود.
نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بابیان اینکه روند کلی رأیگیری در استان با مشکل خاصی مواجه نیست، گفت: در ۱۴۳ نقطه کشور برای نخستین بار انتخابات الکترونیک برگزار میشود که ممکن است با مشکلاتی همراه باشد ولی عوامل اجرایی انتخابات در حال رفع مشکلات هستند.
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