  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

امام جمعه کاشمر عنوان کرد:

حضور جوانان در انتخابات آینده کشور را رقم می زند

حضور جوانان در انتخابات آینده کشور را رقم می زند

کاشمر-امام جمعه کاشمر گفت: جوانان با حضور در انتخابات آینده کشور را به خوبی رقم خواهند زد.

به گزارش خبرنگار مهر،سید کاظم طباطبایی در حاشیه حضور در شعبه اخذ رای در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد:همانطور که مقام معظم رهبری اعلام کردند،چیزی که باعث می شود دشمن وادار به تسلیم وعقب نشینی شود،حضور مردم در انتخابات و راهپیمایی هاست.

وی افزود: مردم عزیز ما کاملا شرایط را درک می کنند واز یک رشد سیاسی بالایی برخوردارشده اند و حضور مردم ایران در عرصه هایی همچون انتخابات و راهپیمایی ها در جهان کم نظیر است.

امام جمعه کاشمر تصریح کرد: مردم ایران پس از پیروزی انقلاب حامی رهبری و ارزش های دینی و عبادی خودشان هستند و همیشه پای کار نظام ایستاده اند و نظام را دوست دارند.

طباطبایی بیان کرد: علی رغم اینکه حضور مردمی در همه عرصه ها دیده می شود،حضور جوانان پررنگ تر است و قطعا پیام حضور جوانان از همه بیشتر است چرا که آینده کشور و نظام مربوط به جوانان است.

کد مطلب 3982961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها