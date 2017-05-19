حضور جوانان در انتخابات آینده کشور را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر،سید کاظم طباطبایی در حاشیه حضور در شعبه اخذ رای در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد:همانطور که مقام معظم رهبری اعلام کردند،چیزی که باعث می شود دشمن وادار به تسلیم وعقب نشینی شود،حضور مردم در انتخابات و راهپیمایی هاست.

وی افزود: مردم عزیز ما کاملا شرایط را درک می کنند واز یک رشد سیاسی بالایی برخوردارشده اند و حضور مردم ایران در عرصه هایی همچون انتخابات و راهپیمایی ها در جهان کم نظیر است.

امام جمعه کاشمر تصریح کرد: مردم ایران پس از پیروزی انقلاب حامی رهبری و ارزش های دینی و عبادی خودشان هستند و همیشه پای کار نظام ایستاده اند و نظام را دوست دارند.

طباطبایی بیان کرد: علی رغم اینکه حضور مردمی در همه عرصه ها دیده می شود،حضور جوانان پررنگ تر است و قطعا پیام حضور جوانان از همه بیشتر است چرا که آینده کشور و نظام مربوط به جوانان است.