علیرضا کمرئی، مدیرکل آموزش و پرورش تهران و عضو هیات اجرایی انتخابات شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم شریف تهران در انتخابات و تمدید زمان رای گیری و طولانی شدن زمان شمارش آرا و همچنین بهره گیری از فضا های آموزشی و مشارکت گسترده فرهنگیان در برگزاری انتخابات تمامی مدارس شهرتهران در همه مقاطع تحصیلی، شنبه سی ام اردیبهشت ماه ۹۶ تعطیل است.
به دلیل مشارکت گسترده مردم در انتخابات؛
همه مدارس تهران، در روز شنبه تعطیل است
به علت مشارکت گسترده فرهنگیان در برگزاری انتخابات و بهرهگیری از فضای آموزشی تمامی مدارس شهرتهران شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۶ تعطیل است.
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