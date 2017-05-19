همه مدارس تهران، در روز شنبه تعطیل است

علیرضا کمرئی، مدیرکل آموزش و پرورش تهران و عضو هیات اجرایی انتخابات شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم شریف تهران در انتخابات و تمدید زمان رای گیری و طولانی شدن زمان شمارش آرا و همچنین بهره گیری از فضا های آموزشی و مشارکت گسترده فرهنگیان در برگزاری انتخابات تمامی مدارس شهرتهران در همه مقاطع تحصیلی، شنبه سی ام اردیبهشت ماه ۹۶ تعطیل است.